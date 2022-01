Genova, Cremonesi: "Siamo in emergenza. Si faccia in fretta un altro ospedale covid"

di Marco Innocenti

"Questo permetterebbe di alleggerire l'afflusso di pazienti covid verso i tre ospedali maggiori. Ma non si deve perdere tempo perché i numeri sono in aumento"

"Giustissimo individuare un piccolo ospedale che venga riservato ai pazienti covid". E' il pensiero di Paolo Cremonesi, responsabile del pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova, dove anche stamani si registravano code e lunghe attese per le ambulanze a causa dell'impossibilità di trovare posti letto per i pazienti in arrivo al pronto soccorso.

"C'è un importante sovraffollamento qui da noi ma mi risulta anche negli altri pronto soccorso dell'area metropolitana - spiega Cremonesi - E' necessaio continuare ad assumere decisioni in merito alle Rsa covid da parte della regione, sappiamo che un piccolo ospedale dell'area cittadina verrà riservato a pazienti covid e sono del tutto d'accordo perché questo permetterebbe di alleggerire i tre ospedali più grandi, Galliera, Villa Scassi e San Martino, per poter mandare pazienti anche in uno degli ospedali che saranno individuati. Ma è importante fare presto perché i numeri sono in aumento e il picco potrebbe arrivare nei prossimi 15 giorni. Noi stiamo facendo il massimo per dare migliore assistenza sia ai pazienti covid che a quelli non covid".