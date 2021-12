Genova, ospedale Galliera sospende le visite ai pazienti

di Alessandro Gardella

Sospese le visite ai degenti tranne per i genitori di minori, situazioni di fine vita e disabili al 100%. Al momento i pazienti Covid ricoverati al Galliera sono 66

L'ospedale Galliera "in considerazione dell'evoluzione del quadro epidemiologico relativo all'emergenza Covid19" ha ritenuto necessario sospendere temporaneamente le visite ai degenti tranne che per i genitori di minori, situazioni di fine vita, disabili al 100% in tutto l'ospedale. La direzione sanitaria ha disposto "che siano bloccati tutti i ricoveri programmati in Area Medica al di fuori di quelli che prevedano attività di carattere diagnostico/interventistico invasivo e per i pazienti oncologici".

"E' per ora mantenuta la programmazione chirurgica in regime ordinario - si legge nella nota del nosocomio - al fine di proseguire il programma di recupero dei tempi di attesa, con particolare riguardo alle patologie oncologiche e ad alto rischio di complicanze gravi a breve termine se non operati". Nulla varia in merito alle disposizioni già inoltrate per le visite ambulatoriali. Oggi i pazienti covid ricoverati al Galliera sono 66. Il 13 dicembre dello scorso anno erano circa il doppio, 117. Quattro pazienti, tutti non vaccinati, sono in terapia intensiva.