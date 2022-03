Genova, Corte dei Conti: "Non si può togliere la pensione al medico che torna al lavoro per vaccinare"

di Redazione

Annullato il provvedimento Inps che aveva sospeso i pagamenti per tutto l'anno, per soli due mesi negli hub. "I medici servono, non si può scoraggiarli"

Al medico andato in pensione con 'quota cento', che si è messo a disposizione per la campagna di vaccinazione, "non può essere tolta la pensione". E' quanto hanno deciso i giudici della Corte dei Conti della Liguria che nei giorni scorsi hanno annullato il provvedimento dell'Inps. L'ente previdenziale aveva rilevato come la norma emergenziale, per chiamare quanti più medici per la somministrazione dei vaccini, non derogasse al regime di incumulabilità e quindi il medico avrebbe dovuto perdere la pensione di tutto il 2021 a fronte di due mesi di lavoro negli hub.

I giudici contabili hanno ritenuto che "la normativa emergenziale è derogatoria rispetto al regime generale di incompatibilità pena il depotenziamento dell'efficacia dell'appello rivolto ai medici in quiescenza".

"Non sarebbe coerente - scrivono i giudici - con la Carta fondamentale e con lo scopo del legislatore ostacolare l'adesione al piano vaccinale dei medici pensionati 'quota cento', tendenzialmente più giovani, aggiornati e idonei a supportare il personale sanitario in servizio".