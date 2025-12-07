Genova: cordata A2A vince gara Amiu e smaltirà 70mila tonnellate di indifferenziato. Dg Spera: "Dopo aver compiuto verifiche, si parte a gennaio"

Sarà il gruppo di imprese guidato da A2A (nella foto, l'ad Renato Mazzoncini) a occuparsi dello smaltimento di 70 mila tonnellate annue di rifiuti indifferenziati provenienti da Genova e dall’area metropolitana. La gara indetta da Amiu per individuare impianti supplementari, utili a prevenire nuove situazioni di emergenza in caso di guasti o blocchi delle strutture abitualmente utilizzate, si è infatti conclusa con l’aggiudicazione al raggruppamento formato da A2A, Acinque Ambiente e Rea Dalmine.

Per questo lotto è arrivata un’unica offerta, mentre il secondo, da 30 mila tonnellate, non ha ricevuto candidature. L’importo a base di gara era di 29,4 milioni di euro e la cordata vincitrice ha presentato un ribasso simbolico dello 0,04%.

Amiu sta ora svolgendo le verifiche previste dalla legge, compiute fruttuosamente le quali il servizio partirà il 1º gennaio 2026 e avrà una durata biennale.

Commenta Roberto Spera, dg Amiu: "Siamo in fase di verifica dei requisiti e saremo in grado, già da gennaio, di procedere verso la termovalorizzazione. Questo migliorerà sicuramente le condizioni logistiche generali e ci consentirà di essere meglio tutelati nei momenti in cui si verificassero problemi negli impianti, con un unico operatore in grado di garantire la gestione della metà dei rifiuti indifferenziati."

