Genova, controlli nella notte: tre patenti sequestrate a giovani positivi al test dell'alcool

di Redazione

Posti di blocco dei carabinieri nelle vicinanze di discoteche e locali. Sono state identificate circa 100 persone e 60 autoveicoli.

Ritiro della patente di guida e denuncia per guida in stato di ebrezza per tre genovesi fermati per dei controlli la scorsa notte dai carabinieri del Comando Provinciale di Genova. E' avvenuto durante un servizio straordinario per garantire una maggiore sicurezza sulle strade urbane e statali con numerosi posti di controllo alla circolazione stradale anche nei pressi di locali notturni e caselli autostradali.

Sono state identificate circa 100 persone e 60 autoveicoli. Nel corso dei controlli, 3 automobilisti genovesi, di età compresa tra i 20 e 50 anni, sono risultati

positivi al test con l'etilometro e venivano quindi denunciati per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida.