Genova, continua la rimozione dei veicoli abbandonati: nuovi blitz nel ponente della città

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto all’abbandono di veicoli sul territorio comunale di Genova. Tra venerdì e lunedì, gli agenti della Polizia Locale dei Distretti VI Medio Ponente e VII Ponente hanno rimosso quattro autovetture e tre motocicli in stato di abbandono. Le strade interessate sono state Via Borzoli, Via Montecchi, Piazzale Muratore, Via Agosti per il Medio Ponente e Via Diano Marina, Via Ungaretti (“Lavatrici”), Via A. Podestà (CEP) per il Ponente.

Procedure e difficoltà - I veicoli abbandonati, assimilati a rifiuti speciali, richiedono tempistiche precise per la rimozione. Le operazioni sono spesso rallentate dalla difficoltà di identificare i proprietari, che possono risultare irrintracciabili per trasferimenti all’estero o decessi. Quando è possibile risalire al proprietario tramite la targa o il numero di telaio, viene intimato di rimuovere autonomamente il mezzo; in caso di mancato intervento, il proprietario è tenuto a pagare i costi della rimozione forzata e le relative sanzioni.

Impegno costante - “Prosegue il lavoro incessante del Comune di Genova e della Polizia Locale per la rimozione dei veicoli abbandonati sul territorio comunale”, ha dichiarato Sergio Gambino, assessore alla Sicurezza e Polizia Locale. “Si tratta di un’attività regolare volta a riqualificare e ripristinare il decoro urbano nei quartieri della città. Ringrazio i nostri agenti per il loro impegno capillare su tutto il territorio, con particolare attenzione alle aree più critiche”.

Risultati tangibili - L’attività della Polizia Locale ha già prodotto una significativa riduzione dei fenomeni di abbandono dei veicoli in diverse zone, contribuendo al miglioramento dell’ambiente urbano e della qualità della vita nei quartieri interessati.

Galleria