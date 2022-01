Genova, condannato all'ergastolo l'uomo che uccise a coltellate Clara Ceccarelli in pieno centro

di Redazione

È stato condannato all'ergastolo Renato Scapusi, l'uomo di 59 anni che a febbraio di un anno fa uccise con numerose coltellate la ex compagna Clara Ceccarelli in pieno centro a Genova. La Corte d'Assise lo ha condannIl pubblico ministero Giovanni Arena aveva chiesto l'ergastolo per omicidio aggravato.

L'aggressione era avvenuta poco prima della chiusura del negozio di pantofole della vittima in via Colombo. La donna, 69 anni, lo aveva lasciato a causa dei problemi di ludopatia di lui. Quella sera dopo averla uccisa l'uomo era scappato ed era stato rintracciato dalle Volanti e dalla squadra mobile vicino l'ospedale Galliera mentre cercava di suicidarsi.