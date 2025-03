Genova, Comunali: Toscano candidato sindaco per 'Democrazia Sovrana e Popolare' di Marco Rizzo

Francesco Toscano, presidente di Democrazia Sovrana e Popolare, si candida a sindaco di Genova per l'omonima lista. Lo annuncia il partito politico in una nota, spiegando che "la richiesta è stata fatta all'unanimità dalla direzione nazionale del partito, che la ratificherà ufficialmente sabato prossimo 15 marzo poco prima della manifestazione contro l'Unione Europea per la pace e la sovranità, che si terrà a Bocca della Verità a Roma in contemporanea a quella pro guerra e pro UE, lanciata da Michele Serra e da Repubblica".

Il coordinatore nazionale Marco Rizzo sottolinea che "tale richiesta nobilita l'impegno della politica di Toscano che raddoppia l'impegno su Genova, dopo essere stato candidato alle recenti elezioni regionali della Liguria", dove è stato il quinto candidato più votato con 5.071 consensi pari allo 0,85% del totale.

Lo stesso Toscano puntualizza: "La candidatura è un atto di rispetto verso migliaia di cittadini liguri, molti proprio nel capoluogo, che hanno premiato la nostra coerenza e le nostre idee alle ultime elezioni regionali. Il nostro impegno è portare a Genova temi nazionali che si riflettono anche sui territori. Molti sono i problemi che le destre e le sinistre di cartone non possono risolvere proprio perché hanno contributo insieme, anche con il supporto di chi oggi si presenta come alternativa fasulla, a crearli".

"La nostra non è un'alleanza politica con i vecchi partiti, ma un'autentica alleanza sociale con i cittadini. In un periodo storico pericolosissimo in cui vengono messi in discussione i cardini fondativi del nostro sistema democratico - conclude Toscano - è urgente ripristinare insieme i principi di sovranità e democrazia minacciati da tecnocrazie europee senza limiti e senza scrupoli. Il caso romeno è inquietante".

