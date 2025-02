Genova, Comunali, Balleari (FdI): "Da ex assessore credo la Salis conosca poco il trasporto locale genovese"

Entra nel vivo la campagna elettorale per le Comunali. Hanno fatto discutere infatti le parole di Silvia Salis, candidata del centrosinistra, sulla politica delle giunte Bucci sul trasporto locale e le relative fasce di gratuità: "Bene dare dei servizi gratuiti, però poi ci devono essere i servizi perché posso anche non pagarlo l'autobus, ma se sotto casa mia non passa è inutile non pagarlo".



Arriva così il distinguo di Stefano Balleari, presidente dell'assemblea legislativa di Liguria in quota FdI, preceduto da una premessa formale: "Dismetto per un attimo i panni di Presidente del Consiglio regionale per indossare quelli da ex assessore alla mobilità del Comune di Genova, Lo faccio all'indomani della dichiarazione da parte della candidata della sinistra Salis che, parlando di trasporti, ha affermato: "Bene dare dei servizi gratuiti, però poi ci devono essere i servizi perché posso anche non pagarlo l'autobus, ma se sotto casa mia non passa è inutile non pagarlo".

Quindi, l'affondo: "Parole inopportune, che denotano una scarsa conoscenza del trasporto pubblico locale. E vi spiego perché. Faccio una premessa: quando il centrodestra ha iniziato a governare Genova, AMT era un'azienda in difficoltà, sull'orlo del fallimento. Non solo è stata salvata ma oggi AMT è un'azienda sana che garantisce un ottimo servizio ai cittadini. Grazie ai conti in ordine, AMT ha potuto offrire la gratuità del servizio metro e ascensori ai residenti di Genova, agli over 70 dopo le h9:30 e agli under14. Senza dimenticare l'abbonamento a prezzo scontato per chi possiede un isee basso".



"Parlare, quindi, di gratuità inutile se non accompagnata dal servizio è, pertanto, una boutade che cela una scarsa conoscenza della situazione del trasporto pubblico locale genovese. La politica non è un gioco che si presta al carrierismo: per candidarsi ed esporsi, bisogna avere contezza del contesto. E Salis, almeno in questo caso - conclude Balleari - ha dimostrato di non possederla".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.