Genova, cinquemila euro agli studenti del "Majorana - Giorgi" per la borsa di studio intitolata a Salvatore Cucè

Si chiamava Salvatore Cucè, l’operaio edile e sindacalista della Fillea Cgil morto nel cantiere del Terzo Valico di Voltaggio in provincia di Alessandria. Cucè perse la vita nel febbraio 2023 a seguito di un'esplosione provocata dall'innesco di una sacca di gas metano. Per questa morte non ci sono ancora responsabili. Oggi presso il Municipio IV Media Val Bisagno si è svolta la cerimonia di consegna alle studentesse e agli studenti dell’Istituto Majorana-Giorgi di 10 borse di studio da 500 euro ciascuna. Per la Fillea Cgil nazionale, promotrice dell’iniziativa insieme a Fillea Cgil Liguria, è necessario continuare a chiedere salute e sicurezza sul lavoro diffondendo il messaggio a partire dalle scuole e da chi, come studentesse e studenti, saranno i lavoratori di domani.

Alla cerimonia, che ha visto la premiazione degli studenti che attraverso i loro elaborati si sono distinti sui temi di salute e sicurezza sul lavoro, hanno partecipato Antonio Di Franco Segretario Generale Fillea Cgil, Renzo Ballantini dirigente scolastico Istituto Tecnico Superiore Majorana, Lorenzo Passadore Presidente Municipio IV Valbisagno, Emilio Robotti Assessore al Lavoro Comune di Genova, Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria, Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro di Genova, Fabio Marante Segretario Generale Fillea Cgil Genova e Liguria. Alla cerimonia era presente Anthony Cucè fratello di Salvatore.

Fillea Cgil Liguria

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