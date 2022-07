Genova, cinghiale sui binari viene investito dal treno: ritardi su alcune tratte

di Redazione

Un cinghiale che si trovava sui binari della stazione di Genova Sturla è stato investito questa mattina da un treno. L'animale non è morto ma è stato trovato in fin di vita dai Vigili del Fuoco e dal personale giunto sul posto.

Il tutto è accaduto poco prima delle 7. Il treno ha subito danni all'impianto dei freni e per questo motivo è rimasto fermo per oltre unìora e mezza. Solo poco prima delle 9 la circolazione è ripresa regolarmente in entrambe le direzioni.

I passeggeri che si trovavano sul regionale sono stati spostati su un Intercity per raggiungere la stazione di Genova Brignole.

Ritardi sono segnalati verso verso Torino e Milano.