Genova, cinghiale a spasso di notte nel quartiere di Certosa

Un esemplare di cinghiale a zonzo di notte per le vie di Genova. Non è raro imbattersi in questo tipo di animali anche nelle zone più frequentate della città, questa volta la segnalazione arriva da via Canepari, nel quartiere di Certosa, dove l'ungulato è stato ripreso con il cellulare da un cittadino mentre passeggiava tranquillamente sulla carreggiata.

Una segnalazione che non sorprende ma mette la lente sulla pericolosità di questo tipo di animali sulle strade cittadine, non soltanto perché se avvertono il pericolo i cinghiali possono caricare, ma anche in termini di sicurezza stradale per automobilisti e motociclisti.

Il Municipio V Valpolcevera ha fatto sapere che "è in atto una misura per arginare il problema"

credits video: Nardi Genova