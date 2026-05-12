Genova, chiuso il nuovo molo del porticciolo di Nervi: verifiche dopo le mareggiate

Il Comune di Genova ha disposto la chiusura al pubblico del nuovo molo del porticciolo di Nervi per ragioni di sicurezza. La decisione è stata presa dopo le verifiche preliminari effettuate dai tecnici comunali in seguito alle forti mareggiate che hanno colpito la costa ligure nelle ultime settimane.

Sicurezza – A spiegare il provvedimento è stato l’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, che ha confermato la necessità di interdire temporaneamente l’accesso all’area. “Le mareggiate hanno scavato il piano di posa e il molo ha subito un assestamento che dobbiamo monitorare”, ha dichiarato.

Secondo le prime valutazioni, il moto ondoso avrebbe compromesso la stabilità della struttura in un punto specifico, provocando un possibile cedimento della soletta. La conferma definitiva arriverà però soltanto dopo la relazione tecnica completa attesa nelle prossime ore.

Controlli – I tecnici del Comune sono già al lavoro per effettuare sopralluoghi e verifiche strutturali. L’obiettivo è capire l’entità del danno e stabilire se esistano le condizioni per una riapertura in sicurezza del molo.

“Stiamo ancora aspettando la conferma tecnica”, ha precisato Ferrante, sottolineando come l’intensità delle ultime mareggiate abbia avuto un impatto significativo sulle infrastrutture costiere.

Porticciolo – Il nuovo molo del porticciolo di Nervi era stato inaugurato il 9 agosto 2021 dalla precedente amministrazione comunale. Negli ultimi anni la struttura è diventata uno dei punti più frequentati della zona, sia dai residenti sia dai turisti.

La chiusura temporanea rappresenta quindi una misura precauzionale per evitare rischi in attesa degli accertamenti definitivi. Il Comune aggiornerà la situazione una volta concluse le verifiche tecniche.

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