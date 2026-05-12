Emergenza cinghiali in via Marsano: allarme per igiene e decoro urbano

Emergenza cinghiali in via Marsano, nel municipio Bassa Valbisagno. In questo periodo la presenza di ungulati è decisamente aumentata, con i bidoni della spazzatura presi di mira nel tentativo di recuperare qualcosa da mangiare. I cittadini sono molto preoccupati per la loro sicurezza, oltre che per l'igiene e il decoro urbano. Ai microfoni di Telenord le parole dei consiglieri comunali Franco De Benedictis e Barbara Lagomarsino. L'auspicio è che presto si possa trovare una soluzione per far fronte alla situazione.

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