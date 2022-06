Genova, chiusa per allagamento via della Superba. Mezzo ponente a secco

di Redazione

Tante abitazioni di Sestri Ponente, Cornigliano e della zona di Sampierdarena sono senz'acqua

Giornata particolare quella di oggi a Genova per la rottura di due tubazioni. Dopo quella di via Bologna nel quartiere di San Fruttuoso, problemi anche in via della Superba a Cornigliano dove è esploso un altro tubo. Tante abitazioni di Sestri Ponente, Cornigliano e Sampierdarena sono senz'acqua.

La Lolizia locale è stata costretta a chiudere il traffico veicolare la strada al traffico. I tecnici di Iren sono sul posto per capire cosa sia successo e iniziare il lavoro di ripristino.