Genova, cena Toti, Cavo e Bozzano: "Solo il Pd può chiedere che non ci sia collaborazione tra politica ed economia"

“La cena è indigesta a chi non la fa. Il Pd mastica amaro anche restando solo a guardare. Ma nel criticare l'evento di ieri sera a Villa Lo Zerbino finisce come sempre per farsi un autogol. Cita ad esempio il reddito pro capite dei liguri come tra i più bassi di Italia mentre invece è quello che da anni fa registrare l'aumento tra i più alti d'Italia (secondo nel 2021, quarto nel 2022). Questo dovrebbe far capire loro a che livello avevano ridotto la Liguria quando i cittadini li hanno mandati a casa”. Rispondono così Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti, e Alessandro Bozzano, capogruppo in consiglio regionale, alle critiche del Pd sulla cena di ieri sera a Villa Lo Zerbino.

“Il fatto che tutti i dati economici - sostengono Bozzano e la Cavo - continuino a descrivere una Regione dove finalmente crescono a velocità superiore del resto d'Italia l'occupazione, il Pil, l'export, il turismo, e ogni indicatore , mentre calano i Neet (coloro che neppure provavano a entrare nel mondo del lavoro sentendosi esclusi), non fa che confermare perché la Liguria che vuole continuare a crescere fosse presente ieri sera. Perché l'obiettivo di questa sinergia tra chi amministra e chi rappresenta il tessuto economico vitale della Regione è proprio quello di aiutare tutti e portare più ricchezza e crescita. Noi cerchiamo di far crescere e di includere, loro purtroppo rimangono fuori dalla realtà".

"Su questi temi non c'è, non ci deve essere terzietà e imparzialità. La scelta di campo va fatta. Non comprendiamo sinceramente a quale equidistanza facciano riferimento il segretario regionale del Pd Davide Natale e il capogruppo Luca Garibaldi. Probabilmente continuano ad avere come punto di riferimento il loro esempio, quando da amministratori si tenevano ben distanti da ogni stretta e proficua collaborazione con chi rappresenta l'economia e il motore della Liguria. E sempre a proposito di autocitazioni, tranquillizziamo i dem: nessuna trasmissione - concludono - delle immagini sul ledwall di piazza De Ferrari, non siamo nella Campania di De Luca e dei loro compagni di partito”.