Genova celebra i 60 anni di "Lotta Comunista": conferenza pubblica dei Circoli Operai con Benvenuti, Bonazzi e Palombo

I Circoli Operai di «Lotta Comunista» organizzano a Genova sabato 24 gennaio alle ore 16 presso il Palateknoship (Palazzetto della Fiumara) una conferenza pubblica per celebrare il 60° anniversario dell’uscita del primo numero del giornale leninista, pubblicato nel dicembre 1965 e da allora diffuso in modo continuativo nelle fabbriche, nei quartieri e tra gli studenti.





L’iniziativa rappresenta un momento particolarmente significativo per i Circoli Operai genovesi, che proprio attraverso la diffusione capillare del giornale hanno consolidato negli anni l’attività del partito leninista, oggi presente nelle principali realtà industriali italiane e attivo come riferimento internazionalista per milioni di lavoratori europei, inclusi quelli di origine immigrata.





In un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni imperialistiche, i promotori sottolineano come i sessant’anni di «Lotta Comunista» e l’impegno di cinque generazioni di militanti dimostrino la possibilità di radicare un partito rivoluzionario nelle grandi concentrazioni operaie e studentesche. Al centro resta il richiamo all’internazionalismo come strumento di unità della classe lavoratrice, oggi composta da oltre due miliardi di salariati nel mondo.





Alla conferenza, dal titolo «1965-2025: 60 anni del giornale leninista», interverranno, tra gli altri, Antonio Benvenuti (CULMV “Paride Batini”), Stefano Bonazzi (segretario generale FIOM-CGIL Genova) e Armando Palombo (RSU CGIL ex Ilva di Cornigliano). Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Poggi, direttore responsabile di «Lotta Comunista».





In occasione dell’evento verrà inoltre presentato l’opuscolo «Le battaglie del giornale scientifico», pubblicato dai Circoli Operai di Genova.

