Genova celebra Cristoforo Colombo: Cerimonia il 12 ottobre al Ducale e un mese di eventi

di Anna Li Vigni

Martedì 7 ottobre il primo appuntamento alla Biblioteca Universitaria con il convegno internazionale “Cristoforo Colombo in Letteratura”

Genova si prepara a celebrare Cristoforo Colombo con la tradizionale Cerimonia Colombiana, in programma domenica 12 ottobre a Palazzo Ducale, alla presenza della sindaca Silvia Salis, con conferimento dei Premi Colombiani e interventi istituzionali.

Gli eventi collaterali prendono il via martedì 7 ottobre con il convegno internazionale “Cristoforo Colombo in Letteratura” (ore 9, Biblioteca Universitaria, via Balbi 40), organizzato da Fondazione Casa America ETS.

Tra gli altri appuntamenti:
12 ottobre: apertura straordinaria dell’Archivio di Stato, 34° Corteo Storico Colombiano (ore 15), deposizione della corona alla Casa di Colombo (ore 15.30).

9–18 ottobre: esposizione bibliografica sul Fondo Colombiano alla Biblioteca Berio (lun-sab, 8–19).

13 ottobre: giornata inaugurale della Genoa Shipping Week (ore 9.30, Porto Antico).

27 ottobre: lancio del concorso “L’immagine e l’immaginario su Colombo” (ore 15.30, Regione Liguria).

30 ottobre: incontro “Verso l’ignoto” al Galata Museo del Mare (ore 18).

4 novembre: evento musicale “Genova nell’Ottocento” a Palazzo Doria Carcassi (ore 16).

 

