Genova, caso Terrile. Il segretario del Pd D'Angelo potrebbe prendere il suo posto nella lista per Tursi

di Matteo Angeli

Per questa sera alle 20.30 è stata convocata una riunione straordinaria della direzione che si annuncia piuttosto calda

Caso Terrile. L'ex capogruppo del Pd in consiglio comunale, nominato da poco ad delle Riparazioni Navali, ha fatto un passo indietro dopo le polemiche interne alla coalizione.

Il fatto che si sia ritirato dalla corsa per le prossime elezioni comunali ha di fatto aperto crisi all'interno del Pd. Nella lista verrà quasi certamente inserito l'attuale segretario provinciale Simone D'Angelo che però, in tempi non sospetti, aveva già scelto a sua volta dei candidati.

Dentro il partito, non è una novità, ci sono tante anime che ora stanno insieme per avere maggiore coesione in vista delle elezioni ma che sono al limite di qualche frattura.