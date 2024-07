Genova, Casa della salute in Valpolcevera, botta e risposta Gratarola - Rossetti (Azione) sul compimento lavori

Botta e risposta in Regione tra Angelo Gratarola, assessore alla Sanità, e Pippo Rossetti, consigliere regionale di Azione, sulla questione della realizzazione di una Casa della salute in Valpolcevera, nell'edificio ex Trucco, una delle opere previste dal Pnrr.

Rispondendo a un'interrogazione di Rossetti e di Gianni Pastorino (Linea Condivisa), Gratarola ha spiegato: “Durante i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Bolzaneto, il 28 giugno scorso è stato riscontrato un dissesto imprevisto di un pilastro della struttura portante dell'edificio che ha comportato l'attivazione delle procedure di sicurezza previste dalla legge per garantire l'incolumità delle persone, con l'intervento dei Vigili del Fuoco che ha disposto la chiusura temporanea del cantiere e delle aree adiacenti. La ASL3 ha pertanto individuato una ditta specializzata che ha avviato le necessarie opere di messa in sicurezza del cantiere al fine di poter celermente riprendere i lavori di ristrutturazione, con l’obiettivo di rispettare la data di ultimazione già prevista per il 31 marzo 2025”.

“Regione Liguria, già a maggio e per far fronte alla necessità di approvare una perizia supplettiva e di variante dell'appalto aveva anche comunicato alla ASL3 di procedere impegnando le risorse aggiuntive, pari a euro 700mila euro – conclude l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola - Ricordo in particolare che la scadenza definita dal PNRR per la realizzazione e l'attivazione delle Case della Comunità è il 31/03/2026, per cui, l'ultimazione prevista per la Casa della Comunità di Bolzaneto risulta ampiamente nei termini”.

Rossetti obietta: “L’assessore Angelo Gratarola ha risposto alla mia interrogazione sulla situazione dei lavori PNRR della Casa della salute in Valpolcevera edificio ex Trucco, dicendo che l’opera sarà terminata entro il marzo 2025 come previsto, malgrado la necessità di fare una diagnosi strutturale dell’edificio ed eventuali azioni per metterlo in sicurezza. La Giunta ha già garantito 700 mila euro in più rispetto agli 11 e mezzo previsti: io prendo atto di questa sua sicurezza (verificabile a breve, tempo, qualche mese) anche se abbiamo mille motivi per non credere più- dalla Diga foranea fino allo spostamento dei depositi chimici- alla realizzazione delle opere in Liguria. I tempi non sono mai stati mantenuti".

"Ma c’è un secondo punto, più ancora importante, se possibile: ho chiesto alla giunta di chiarire, se, per motivi tecnici o diversi, i lavori finanziati PNRR non potranno essere conclusi entro il 2026, quali allora saranno - prosegue Rossetti - le misure che la regione sarà in grado di prendere. Quindi, quali i provvedimenti attuali da adottare, oggi? Ad esempio, costituire un fondo investimenti a copertura del PNRR non speso. Sì, perché potremmo trovarci con opere che non possono essere concluse, o peggio, su cui bisogna restituire i soldi dei lavori. Quindi, due danni: i fondi dei lavori da restituire e l’opera non terminata. Su questo l’assessore non ha risposto - conclude l'esponente di Azione - e quindi insinuo una preoccupazione politica, visti i tempi di mancato realizzo dei lavori di diverse opere pubbliche in capo alla responsabilità politica del centrodestra, comune e regione. Perciò, la domanda è: cosa intendono lasciare in eredità a quelli che verranno dopo?”.