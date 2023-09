Genova, Carlo Bagnasco all'incontro del partito:"Siamo qui a lavorare per la nuova Forza Italia"

Il coordinatore regionale di Forza Italia Liguria, Carlo Bagnasco ha organizzato un aperitivo a Genova, in Corso Italia per tutti i simpatizzanti del partito nell'ottica di presentare il partito dopo la morte di Berlusconi e in vista delle europee.

Le parole di Carlo Bagnasco: "Berlusconi lo abbiamo nel cuore e personalmente non mi sembra possibile che il nostro presidente non ci sia più. Noi lavoriamo come se lui ci fosse, con la stessa volontà e soprattutto con la stessa determinazione e con il sole in tasca come avrebbe desiderato lui. La riorganizzazione del partito dopo la morte di Berlusconi è una riorganizzazione fatto sul territorio, ora siamo a Genova. Fatta sopratutto in un periodo non elettorale perché siamo qui a lavorare per la nuova Forza Italia, per una Forza Italia 2.0 basata su degli elementi nuovi e che vuole tenere il centro unito. Una Forza Italia vicina all'Europa e che diventi il cardine di questo governo. Massima fiducia nel nostro numero uno, Tajani. Il nostro riferimento dal punto di vista del governo e politico. Noi siamo con Tajani e con la famiglia Berlusconi".

"Le prosepettive sulle europee sono fare delle liste competitive e non compilative come sono sempre state fatte nei vari partiti, ma vogliamo raggiungere una percentuale importante perché giochiamo una partita importante. Ma non la sta giocando solo Forza Italia se la gioca la democrazia del nostro paese".

Il coordinatore regionale ha anche espresso il suo pensiero riguardo l'ipotesi di un terzo mandato di Giovanni Toti, come Presidente della Regione Liguria: "Toti è il nostro presidente e dei nostri presidenti noi siamo sempre degli alleati seri e fedeli".

