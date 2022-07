Genova, caldo: bollino rosso anche giovedì 21 luglio

Il caldo continua a tenere sotto scacco l'Italia intera ma anche la nostra regione. Il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso per Genova il Livello 3 di allerta (bollino rosso) anche per la giornata di giovedì 21 luglio

Confermato il bollino arancione per oggi, martedì 19 luglio, e il bollino rosso per domani, mercoledì 20 luglio