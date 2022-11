Genova, cadono calcinacci dai ponteggi di via Fieschi: strada chiusa al traffico

Numerosi interventi questa notte da parte dei vigili del fuoco a causa dei danni provocati dal maltempo che si è abbattuto in Liguria.

Interventi che proseguono anche in mattinata visto il forte vento che continua a soffiare: verso le ore 10 i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per il crollo di alcuni ponteggi in via Fieschi, all'incirca a metà della strada che porta in piazza Carignano.

Gli operatori sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona, mentre gli agenti della polizia locale hanno sospeso momentaneamente la circolazione del traffico sul tratto, sia in direzione Centro che in direzione Carignano