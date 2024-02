Genova, cade con lo scooter e sbatte la testa: 50enne morto in via Perlasca

Un uomo è morto in via Perlasca, in Valpolcevera, a Genova, dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale con il suo scooter. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di oggi sulla sponda sinistra del torrente. Lo scooterista, di circa 50 anni, ha perso il controllo del mezzo, per ragioni da chiarire, ed è finito a terra riportando un trauma cranico. Non è chiaro se ci siano stati altri mezzi coinvolti nella dinamica. Subito sono scattati i soccorsi con l'automedica del 118 e i militi di Croce Rosa Rivarolese e dei Volontari del soccorso della Fiumara. Gli operatori hanno tentato di rianimare il ferito sul posto ma senza riuscirci. Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale, per i primi rilievi e per regolare il traffico, fortemente rallentato.