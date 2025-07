Genova, cadavere rinvenuto in corso Italia: indagini in corso sul decesso di un uomo

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina in corso Italia, a Genova, in un’area di cantiere vicino a uno stabilimento balneare. Le autorità sono al lavoro per identificare l’uomo e chiarire le circostanze del decesso.

Il ritrovamento – Intorno alle 9:15 di oggi, mercoledì 23 luglio, la Croce Bianca Genovese è intervenuta in corso Italia, all’altezza di un cantiere adiacente a uno stabilimento balneare. Il personale sanitario ha constatato il decesso dell’uomo, apparso subito privo di vita.

I soccorsi – Sul posto è intervenuta l’ambulanza della sede centrale della Croce Bianca, affiancata dall’automedica. Gli operatori hanno potuto soltanto constatare il decesso. Le cause non sono ancora note.

Le indagini – La Polizia di Stato è giunta sul luogo per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti. Al momento non sono state rese note né l’identità della vittima né eventuali ipotesi sulle circostanze della morte. L’area è stata transennata per consentire le operazioni.

Prossimi aggiornamenti – Le procedure di identificazione sono ancora in corso. Saranno necessari ulteriori accertamenti per chiarire dinamica e cause del decesso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.