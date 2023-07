Genova, Bucci sedicesimo tra i sindaci più amati d'Italia

Marco Bucci è sedicesimo tra i sindaci più apprezzati d'Italia: il primo cittadino di Genova ottiene, nel sondaggio dell'istituto Noto per "Il Sole 24 Ore", un gradimento del 56,5 per cento. Un dato leggermente superiore a quello ottenuto nelle urne un anno fa, ma in calo di un punto rispetto a quello ricevuto nel sondaggio di due anni fa, l'ultimo in cui era presente come sindaco.

In testa alla classifica c'è Beppe Sala, sindaco di Milano: per lui un indice di gradimento apri al 65 per cento.