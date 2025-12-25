Genova: Bucci e Nicolò in visita ai Pronto Soccorso, gli auguri al personale sanitario

Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò hanno fatto visita ai Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico San Martino e dell’Ospedale Galliera di Genova, per portare personalmente gli auguri di Natale al personale impegnato nell’assistenza ai pazienti.

Nel corso della visita, il presidente e l’assessore hanno incontrato medici, infermieri e operatori sanitari al lavoro durante il periodo festivo, esprimendo riconoscenza per l’impegno quotidiano garantito anche nei giorni di maggiore afflusso e complessità.

«Un ringraziamento sincero a tutto il personale sanitario e socio-sanitario che, anche durante le festività natalizie, garantisce un servizio essenziale alla comunità», hanno dichiarato Bucci e Nicolò. «Regione Liguria conferma il suo impegno a sostenere il sistema sanitario, rafforzando organizzazione e risorse per rispondere alle esigenze dei cittadini e di chi opera quotidianamente in prima linea».

Nel corso della giornata, non è mancato un pensiero rivolto anche ai pazienti ricoverati e alle loro famiglie, che trascorrono le festività negli ospedali: «In questa giornata di festa – hanno aggiunto – il nostro pensiero va anche a chi è accanto ai propri cari nei reparti».

