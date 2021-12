Genova Bucci: "Dobbiamo costruire città sempre migliori"

di Redazione

Oggi si parla di "Oltre la fragilità", significa che dobbiamo fare una fotografia della situazone attuale senza pregiudizi e programmare il futuro.

Allal VI Conferenza nazionale sulle dipendenze in corso a Genova ha partecipato questa mattina anche il primo cittadino Marco Bucci. "La città di Genova è orgogliosa di questa conferenza così importante. E' una città ospitale e che fa vedere il bello di sè. Oggi si parla di "Oltre la fragilità", significa che dobbiamo fare una fotografia della situazone attuale senza pregiudizi e programmare il futuro. Una società che possa inglobare tutti e rispettare tutti, grazie al recovery plan dobbiamo costruire un nuovo sistema dove tutti possono trovare il proprio spazio. Le città si stanno rinnovando per diventare sempre più internazionali. Ringrazio la ministra Dadone per aver portato a Genova questo evento, ci abbiamo lavorato tre mesi e pensi sia un bell'esempio".