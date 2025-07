Genova, bloccata al porto un'Audi rubata: era diretta in Tunisia

Un’Audi A7 da 90mila euro, rubata in Svezia e pronta per essere imbarcata verso la Tunisia, è stata sequestrata dalla Polizia di Stato al porto di Genova. L’operazione, condotta con il supporto dell’Agenzia europea Frontex, ha portato alla denuncia di due persone e al sequestro anche di documenti contraffatti.

Controlli mirati – Nell’ambito delle attività di contrasto al traffico internazionale di veicoli rubati, gli agenti della Polizia di Stato, in collaborazione con il personale di Frontex, hanno individuato nel porto di Genova un’auto sospetta tra i mezzi in partenza per il Nord Africa.

Auto rubata – Si trattava di una Audi A7 di lusso, risultata rubata in Svezia. Il veicolo, già ritargato in Francia e accompagnato da documenti falsi, era in procinto di essere esportato via traghetto in Tunisia.

Denuncia per riciclaggio – Alla guida dell’auto un cittadino tunisino regolarmente residente in un Paese dell’Unione Europea. È stato denunciato a piede libero per il reato di riciclaggio.

Falso documentale – Durante i controlli è emersa anche una seconda irregolarità: il sequestro di una patente di guida belga contraffatta, in possesso di un cittadino belga di origine tunisina. Anche in questo caso è scattata la denuncia alla Procura.

Sinergia europea – L’operazione si inserisce nelle attività di cooperazione tra le forze dell’ordine italiane e gli organismi europei, come Frontex, impegnati nel contrasto al crimine transnazionale.









