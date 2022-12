Genova, blocca il traffico in via Mura degli Zingari: arrestato

A Genova, in via Mura degli Zingari, un uomo ha creato il caos bloccando il traffico, costringendo le auto a tornare indietro, buttando in mezzo alla strada oggetti e indumenti. Successivamente si è seduto in mezzo alla via e ha iniziato ad urlare. In seguito con una spranga ha inveito contro qualcuno all'interno di un magazzino, situato nei pressi e che con ogni probabilità era stato occupato abusivamente da cittadini stranieri che non lo volevano far entrare. E' stata allertata la Polizia locale che ha portato via di peso il giovane: gli agenti in seguito hanno fatto irruzione nel magazzino sgombrandolo dagli abusivi.