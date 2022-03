Genova, biker precipita dal sentiero dell'Acquedotto. Trasportato in elicottero a San Martino

di Redazione

L'uomo ha fatto un volo di almeno otto metri. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi, che hanno stabilizzato il ciclista prima di trasportarlo

Brutto incidente per un biker oggi pomeriggio lungo il sentiero dell'acquedotto storico, più o meno all'altezza di salita della Liggia.

Per cause ancora da accertare l'uomo è precipato per oltre otto metri.

Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi che hanno raggiunto lo sfortunato corridore per prestargli le prime cure.

Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato trasportato in elicottero all'Ospedale San Martino. Dove è arrivato in codice rosso.

I vigili del fuoco sono intervenuti con il soccorso alpino.