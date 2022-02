Genova, bambini in vasca con cuffie di Russia e Ucraina e bandiera della pace

di Redazione

Bella iniziativa alla Sciorba per il Trofeo Gabbiano, oggi dalle 14.30. L'idea di una mamma ha subito trovato l'appoggio di altri genitori, Genova Nuoto e tecnici

Una bella iniziativa, di quelle da raccontare. I giovanissimi nuotatori protagonisti del tradizionale Trofeo del Gabbiano in programma oggi alla Sciorba (ore 14.30) della categoria Esordienti A, entreranno in piscina sfilando dietro la bandiera della pace.

Poi, al momento di salire sui blocchi al momento della partenza della loro gara, sfoggeranno le loro cuffie, gialloblù e bianco blù e rosse. Quelli di Ucraina e Russia, rispettivamente. L'idea è venuta alla mamma di un giovane atleta. Prima il tam tam con gli altri genitori. Poi l'appoggio convinto del Genova Nuoto, società organizzatrice della manifestazione. E quello dei suoi tecnici. Ognuno ha fatto la sua parte. Chi è andato a comprare i colori per "personalizzare" le cuffie, chi ha divulgato la notizia. Chi si prepara a fare bellissime foto su una giornata fin d'ora da ricordare. E da raccontare.