Ucraina, la bandiera della pace sventola su Palazzo Ducale

di Redazione

Sostenuta dalla forte tramontana, è il simbolo della vicinanza dei genovesi al popolo ucraino dopo un'altra notte difficile

Tira forte la tramontana, stmattina, e sventola veloce la bandiera della pace issata su Palazzo Ducale, in piazza De Ferrari, a Genova. Un simbolo della vicinanza dei genovesi e dei liguri al popolo ucraino stordito, frastornato e preoccupato dall'occupazione russa. Iniziative solidali sono già partite in tutta la regione. Dalle istituzioni alle famiglie che si stanno mobilitando per sostenere i lavoratori e le lavoratrici ucraini che vivono nella nostra città.

Questa sera il vicino palazzo della Regione si colorerà di gialloblù, come la bandiera del paese attaccato dalla Russia. Un altro simbolo, un altro segnale