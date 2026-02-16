Genova, Assoporti: incontro tra Petri e Paroli per il rilancio strategico dei porti italiani

Un confronto istituzionale sulle prospettive della portualità italiana, con un focus sui Ports of Genoa, ha segnato la visita del presidente di Assoporti, Roberto Petri, nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Ad accoglierlo il presidente Matteo Paroli.

L’incontro rientra nel ciclo di visite istituzionali avviato da Petri dopo la nomina del 20 dicembre, con l’obiettivo di instaurare un dialogo diretto con le principali realtà portuali del Paese e affrontare i temi strategici per il settore. Dopo le tappe di Cagliari e Ancona, il tour è approdato a Genova, primo hub logistico nazionale e sede di uno dei più importanti sistemi portuali italiani.

Nel corso della giornata, Paroli ha accompagnato il presidente di Assoporti in una visita a Palazzo San Giorgio, storica sede dell’ente portuale genovese. Un edificio la cui storia è strettamente legata a quella della città e del suo porto: costruito nella seconda metà del Duecento, divenne nel 1407 sede del Banco di San Giorgio, tra le più antiche istituzioni finanziarie al mondo. Dal 1904 ospitò il Consorzio Autonomo del Porto di Genova e, a seguito della riforma del sistema portuale del 2016, è divenuto sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

La visita è proseguita con la presentazione della nuova Torre Piloti, infrastruttura strategica per la sicurezza e l’efficienza delle operazioni portuali, simbolo del percorso di modernizzazione e innovazione tecnologica intrapreso dallo scalo ligure.

Al centro del confronto, le grandi opere infrastrutturali in corso, la transizione energetica, la competitività dei porti italiani nello scenario internazionale e le sfide legate a governance, digitalizzazione e sicurezza. Un dialogo che si è svolto in un clima di piena collaborazione istituzionale e che ha ribadito la volontà di rafforzare il coordinamento tra Assoporti e l’AdSP ligure, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di valorizzazione del sistema logistico-portuale nazionale.

"La mia visita all’AdSP del Mar Ligure Occidentale è stata molto utile per comprendere temi e criticità che dobbiamo affrontare insieme in questa fase di trasformazione della portualità", ha dichiarato Petri a margine dell’incontro. "Le opere in corso a Genova renderanno sempre più competitivo uno degli scali più importanti del nostro Paese e dell’intera area mediterranea".

