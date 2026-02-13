Accordo tra ONTM e AdSP Sardegna: insieme per uno sviluppo portuale sostenibile e innovativo

Sostenibilità, innovazione e collaborazione tra istituzioni: sono questi i principi che guidano il protocollo d’intesa siglato tra l’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM) e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

L’accordo rappresenta l’inizio di un percorso condiviso che punta a mettere al centro la valorizzazione della risorsa mare, promuovendo uno sviluppo portuale sempre più sostenibile, intelligente e integrato con il territorio. Il sistema dei porti sardi entra così in una rete nazionale già attiva su progetti di ricerca ad alto contenuto tecnologico e su iniziative di divulgazione e sensibilizzazione dedicate alla tutela ambientale e alle opportunità offerte dalla blue e green economy.

La collaborazione prevede momenti di confronto, studi, seminari ed eventi aperti alla comunità, con l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza sul valore del mare come motore economico e sociale, ma anche come patrimonio da proteggere. Un impegno che si inserisce perfettamente nella visione strategica dell’Autorità Portuale, da tempo attenta ai temi della sostenibilità ambientale e sociale, al dialogo con stakeholder e istituzioni e all’applicazione concreta dei principi ESG nella gestione e nello sviluppo delle infrastrutture.

Attraverso questa intesa, l’Autorità punta a rafforzare competenze e strumenti utili a migliorare la pianificazione e la realizzazione delle opere infrastrutturali, nel pieno rispetto del delicato ecosistema della Sardegna. Allo stesso tempo, l’Osservatorio consolida il proprio ruolo di promotore di un modello di cooperazione basato su competenza, innovazione e responsabilità verso le future generazioni.

Il mare viene così riconosciuto come una risorsa strategica nazionale da governare con visione, metodo e collaborazione, con l’obiettivo di coniugare tutela ambientale, crescita economica e competitività nel Mediterraneo.

