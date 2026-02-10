Maersk accelera sul rinnovamento della flotta con otto nuove portacontainer

A.P. Moller – Maersk ha firmato un accordo con il cantiere cinese New Times Shipbuilding per la costruzione di otto nuove navi portacontainer da 18.600 TEU, che daranno vita a una nuova serie omogenea all’interno della flotta del gruppo. Tutte le unità avranno le stesse caratteristiche tecniche e saranno consegnate tra il 2029 e il 2030, nell’ambito del programma di rinnovamento e rafforzamento della capacità di Maersk.

Con una lunghezza di 366 metri e una larghezza di 58,6 metri, le nuove navi risultano più compatte rispetto alle portacontainer di ultima generazione da 400 metri oggi presenti sul mercato. Una scelta progettuale che risponde all’esigenza di garantire maggiore flessibilità di impiego, consentendo a Maersk di utilizzarle su un numero più ampio di rotte e terminal, sia nella rete attuale sia in quella futura.

Dal punto di vista tecnologico, le navi saranno equipaggiate con motori a doppio combustibile, capaci di operare sia con carburante convenzionale sia con gas liquefatto, contribuendo a migliorare l’efficienza operativa e a ridurre l’impatto ambientale. L’ordine si inserisce nella strategia del gruppo volta a mantenere un vantaggio competitivo attraverso una flotta moderna, efficiente e adattabile alle evoluzioni del mercato.

Con questo nuovo contratto, Maersk porta a 33 il numero totale di navi attualmente in ordine, di cui quattro previste in consegna entro la fine del 2026, confermando l’impegno di lungo periodo nel rinnovamento della propria flotta e nello sviluppo di soluzioni di trasporto sempre più affidabili e sostenibili.

