Nuovo calo del 7% ad inizio febbraio per i noli container sulla rotta Shanghai–Genova
di Luca Pandimiglio
La tratta Shanghai–Rotterdam ha registrato un calo più marcato, pari al 9%, con tariffe a 2.164 dollari, il 31% in meno rispetto a dodici mesi fa
All’inizio di febbraio continuano a diminuire i noli spot per il trasporto marittimo dei container. Il Drewry World Container Index ha registrato un calo medio del 7% per i container da 40 piedi, attestandosi a 1.959 dollari, valore che resta inferiore di circa il 40% rispetto a un anno fa.
La diminuzione riguarda soprattutto le tratte tra Cina ed Europa. Sulla rotta Shanghai–Genova i noli sono scesi del 7%, fermandosi a 3.048 dollari, livello inferiore del 28% rispetto allo stesso periodo del 2025. La tratta Shanghai–Rotterdam ha registrato un calo più marcato, pari al 9%, con tariffe a 2.164 dollari, il 31% in meno rispetto a dodici mesi fa.
Secondo la società di analisi, nelle tre settimane che precedono il Capodanno cinese i vettori hanno programmato rispettivamente 9, 16 e 9 blank sailings, ma nonostante questo si prevede un’ulteriore riduzione dei noli nel periodo.
Significativa è anche la flessione sui collegamenti transpacifici. La Shanghai–Los Angeles vede un calo dell’8% a 2.239 dollari, pari a una riduzione del 53% su base annua. La Shanghai–New York registra invece un calo del 5%, con tariffe a 2.819 dollari, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. In questo caso, Drewry sottolinea che non si è osservato il consueto aumento dei prezzi legato al periodo precedente alle festività cinesi.
Diversa la situazione sulle rotte transatlantiche. Sulla linea Rotterdam–New York i noli restano sostanzialmente invariati a 1.598 dollari (-35% rispetto all’anno scorso), mentre nel senso opposto la tratta segna un calo del 4%, con tariffe a 946 dollari, comunque superiori del 14% rispetto a un anno fa.
