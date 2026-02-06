Confitarma, a Ravenna il primo Consiglio Generale dell'anno. Zanetti: "Vogliamo promuovere la marittimità del Paese"

Si è svolto a Ravenna il primo Consiglio Generale di Confitarma del nuovo anno. È la prima tappa di un viaggio nelle principali città portuali dell’Adriatico e del Tirreno che il Consiglio Generale ha deciso di affrontare nel 2026 per festeggiare i 125 anni dell’Associazione.

Un anniversario prestigioso che vedrà nel corso dell’anno protagonisti i porti di Genova (proprio nel capoluogo ligure il 9 aprile del 1901 nasce la Confederazione degli armatori italiani), Bari, Catania e Napoli, per chiudere le celebrazioni a Roma con l'Assemblea pubblica annuale. Ospitato nelle sedi operative delle imprese associate guidate dai Consiglieri Paolo Cagnoni e Fabio Bartolotti, Mediterranea di Navigazione e Micoperi, il Consiglio confederale si è riunito alla presenza delle Istituzioni locali, in primis del Sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, del Comandante della Direzione marittima di Ravenna

Maurizio Tattoli, del presidente della Adsp del Mar Adriatico Centro-Settentrionale Francesco Benevolo e del Vicepresidente sezione logistica e trasporti di Confindustria Romagna e di Confindustria medio-adriatico Giuseppe Ranalli.

“Abbiamo voluto - ha sottolineato il Presidente di Confitarma Mario Zanetti - riunire nello scalo ravennate i nostri Consiglieri e gli armatori del nord Adriatico, valorizzando al contempo la costante crescita e il sano sviluppo della comunità marittima territoriale".

“Un viaggio nei territori attraverso il quale - ha concluso Zanetti - Confitarma intende promuovere la marittimità del Paese, mettendo in luce quanta economia e quanto lavoro lo shipping e la portualità nazionali generano da sempre per l’Italia.”

