Genova, arrivano i big della politica: lunedì Salvini, mercoledì Renzi

di Edoardo Cozza

In vista delle amministrative di giugno, ecco i due Matteo, insoliti alleati, in città: il leghista parlerà di infrastrutture, l'ex premier presenta il libro

I due Matteo della politica nazionale, insoliti alleati in una campagna elettorale, saranno a Genova in pochi giorni: lunedì arriva Salvini, segretario della Lega, per un evento del suo partito sul mondo delle infrastrutture. L'appuntamento è al Savoia Majestic, in zona Principe.

Mercoledì, invece, i riflettori si sposteranno al Galata - Museo del Mare, dove Renzi, leader di Italia Viva, presenterà il suo ultimo libro "Il Mostro".

Due appuntamenti a distanza di poche ore con la politica che cala gli assi sul tavolo di Genova: d'altronde il capoluogo ligure sarà la città più grande in cui si voterà in questa tornata di amministrative e dunque la soglia dell'attenzione aumenta sempre di più.