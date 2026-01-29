Genova. Arresto cardiaco in porto. Donna in gravi condizioni

Una donna marocchina di 51 anni è stata colpita da un arresto cardiaco all’alba di oggi mentre stava per imbarcarsi su un traghetto nel porto di Genova, a ponte Caracciolo. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde genovese insieme ai sanitari del 118. La donna, che versa in gravi condizioni, è stata sottoposta a manovre di rianimazione per oltre un’ora prima di essere trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.