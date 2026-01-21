Genova: arrestato ventenne per tentato furto aggravato

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 20enne tunisino per tentato furto aggravato e lo ha sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Questa notte le volanti sono intervenute in un supermercato di via Oberdan per la segnalazione di un allarme intrusione.

La porta del retro del negozio era aperta e la saracinesca bloccata con due tubi.

Gli operatori hanno intravisto un uomo che cercava di uscire con in mano dei generi alimentari e lo hanno fermato.

All'interno del suo zaino è stata trovata una dose di cannabis avvolta in un involucro per cui è stato segnalato alla Prefettura per il primo colloquio e l'avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l'invito a seguire programmi socio-riabilitativi.

Durante il sopralluogo all'interno del locale gli agenti hanno trovato gli scaffali rovistati e presenza di generi alimentari e altra merce a terra.

Accanto, una borsa contenete alimenti di vario tipo e 52 "gift card" per un valore complessivo di circa 1500 euro.

Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo, un 20enne tunisino con precedenti di Polizia, è stato arrestato in attesa della direttissima odierna.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.