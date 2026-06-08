Genova, area ex teatro Alcione: lavori fermi, i residenti chiedono risposte
di Claudio Baffico
Sono fermi ormai da anni i lavori nell'area dell'ex teatro Alcione in Bassa Valbisagno. Il progetto originario prevedeva box e appartamenti, ma nulla si è mosso. I cittadini iniziano ad essere spazientiti e chiedono risposte, ma comune e municipio hanno poco margine di manovra trattandosi di un'area privata. Tante le imprese che si sono succedute, anche se la speranza è che ormai il peggio sia alle spalle. Ai microfoni di Telenord l'assessore municipale alle Manutenzioni Stefano Boilini.
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