Genova, area ex teatro Alcione: lavori fermi, i residenti chiedono risposte

Sono fermi ormai da anni i lavori nell'area dell'ex teatro Alcione in Bassa Valbisagno. Il progetto originario prevedeva box e appartamenti, ma nulla si è mosso. I cittadini iniziano ad essere spazientiti e chiedono risposte, ma comune e municipio hanno poco margine di manovra trattandosi di un'area privata. Tante le imprese che si sono succedute, anche se la speranza è che ormai il peggio sia alle spalle. Ai microfoni di Telenord l'assessore municipale alle Manutenzioni Stefano Boilini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.