Genova: archiviato lo Skymetro, sarà il Politecnico di Milano a studiare alternativa entro inizio 2026

Archiviato lo Skymetro in adempimento delle promesse in campagna elettorale, la giunta COMUNALE di Silvia Salis ha affidato al Politecnico di Milano un incarico per sviluppare uno studio sulla mobilità nella Val Bisagno, volto a individuare un'alternativa al progetto di trasporto pubblico sopraelevato sostenuto dal MIT e dall'intero centrodestra nel corso del secondo mandato di Bucci e durante l’ultima campagna elettorale.



L’annuncio arriva dall’assessore comunale alla Mobilità sostenibile e al Trasporto pubblico, Emilio Robotti, che spiega: "Lo studio è funzionale allo svolgimento di un’analisi a tutto campo sulla mobilità in Val Bisagno, con l’obiettivo di analizzare criticità e opportunità del sistema attuale, sviluppare scenari progettuali innovativi per ridurre la congestione e migliorare la sostenibilità, valutare le ricadute delle soluzioni proposte sulla domanda e sull’offerta complessiva di trasporto".



La ricerca sarà formalizzata tramite una determina dirigenziale e si baserà sui dati più recenti raccolti attraverso il progetto 'Movyon'. L’output sarà una prima ipotesi progettuale, prevista per i primi mesi del 2026. "L’obiettivo dell’amministrazione – aggiunge Robotti – è di partecipare al prossimo bando nazionale sul trasporto pubblico, finanziato con i fondi inizialmente destinati allo Skymetro. Un progetto, quest’ultimo, incapace di dare una risposta efficace alle esigenze di mobilità dei cittadini della Val Bisagno, a cui intendiamo invece consegnare – affidandoci al Politecnico di Milano – una soluzione realmente efficiente e sostenibile".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.