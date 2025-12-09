Genova: apre il “Punto FamiLink”, nuovo presidio di supporto per le famiglie

Nasce a Genova il Punto FamiLink, un servizio di ascolto, orientamento e assistenza dedicato alle famiglie, attivato all’interno del nuovo Centro per le Famiglie del Comune. Si tratta di uno spazio innovativo pensato per offrire informazioni e supporto digitale su bonus, agevolazioni e opportunità disponibili sul territorio, con la possibilità di ricevere aiuto sia di persona sia da remoto grazie alla presenza di operatori specializzati.





"In un momento storico in cui le fragilità aumentano e le sfide educative diventano sempre più complesse, è fondamentale rafforzare la rete di sostegno e investire nella prevenzione" afferma l’assessore al Welfare Cristina Lodi. Lodi sottolinea come il Centro per le Famiglie rappresenti un vero presidio di prossimità, capace di integrare servizi sociali, sanitari, educativi e realtà del terzo settore, tenendo conto dei nuovi bisogni emersi nel post-pandemia e delle potenzialità offerte dal digitale.





L’apertura del Punto FamiLink, aggiunge l’assessore, costituisce un passo decisivo per offrire alle famiglie uno spazio accogliente all’interno della “Casa Comunale”, un luogo dove sentirsi ascoltate, accompagnate e coinvolte in un percorso di crescita e partecipazione attiva.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.