Genova, apre il point "Marco Bucci sindaco"

di Redazione

Presenti tutti i coordinatori dei partiti della coalizione (Udc, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia), oltre al presidente della Regione Toti

Aperto il point di coalizione “Marco Bucci sindaco” allestito in Largo XII Ottobre, nel centro di Genova.

Un grande spazio che dispone di una sala per convegni, conferenze stampa e riunioni, ed un ufficio dedicato al sindaco che incontrerà fino al giorno delle elezioni i cittadini.

Presenti al taglio del nastro del point a sostegno del sindaco Marco Bucci, i coordinatori dei partiti di coalizione.

Umberto Calcagno, commissario Udc Liguria: “L'apertura del point è ancora una volta un atto concreto della coesione politica del centrodestra. Un’unità d'intenti che produce fatti concreti per la città di Genova”.

“Il point di coalizione è il segno concreto della nostra unità e della nostra coesione a sostegno di Marco Bucci. Come Forza Italia, partito fondatore del centrodestra, siamo orgogliosi di portare il nostro contributo fattivo e convinto a questa campagna elettorale, perché per noi il sindaco Bucci incarna quel modello di buongoverno cittadino in cui il nostro movimento politico da sempre si riconosce e che da sempre promuove”, dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco.

“Come Fratelli d’Italia siamo in prima fila, anche in questa occasione, al fianco del Sindaco Bucci che sosteniamo sin dalla prima ora - dichiara il commissario regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso - Genova ha bisogno di continuare nell’opera di rilancio che abbiamo iniziato 5 anni fa e che ha portato Genova ad essere un modello per tutta Italia”.

Edoardo Rixi, deputato e segretario Lega in Liguria: “Siamo alla prova di maturità per il centrodestra. Marco Bucci ha la fiducia di tutti perché è il miglior sindaco che Genova abbia avuto negli ultimi decenni. La Lega l’ha scelto 5 anni fa e ne va orgogliosa. Condividiamo la visione sulla costruzione del futuro di Genova. Nei cinque anni che ci lasciamo alle spalle la coalizione ha costruito fondamenta solide, mai una volta sotto in consiglio comunale in migliaia di votazioni nonostante sfide importanti come il crollo di ponte Morandi e la pandemia sanitaria. Abbiamo il vantaggio del campo, ma dovremo guadagnarci la vittoria”.

Giovanni Toti, presidente Regione Liguria: “Cinque anni fa è iniziata l’avventura di Marco Bucci e di tutta la nostra coalizione, che dopo la Regione voleva ridare anche Genova un’amministrazione del fare, dopo anni di immobilismo. Quella squadra è riuscita non solo a vincere ma a cambiare davvero la città, con idee e progetti concreti. Oggi ripartiamo da qui, da questo point che sarà sempre aperto per incontrare i cittadini. Ripartiamo dalla nostra coalizione, ancora una volta unita per Genova e per i genovesi, che non devono tornare al passato ma vogliono continuare a guardare al futuro con Marco Bucci e con le donne e gli uomini della nostra grande squadra”.

Marco Bucci, sindaco di Genova: "Oggi inauguriamo il point di tutta la coalizione, un punto di incontro e di riferimento per i partiti e per i cittadini. Un luogo in cui potremo lavorare tutti insieme, proprio come abbiamo fatto in questi cinque anni di amministrazione. Tutti uniti dal desiderio di continuare a far crescere la nostra città, rimboccandoci le maniche con lo stesso entusiasmo di sempre. In questo luogo incontreremo i genovesi e daremo voce a tutti quelli che condividono e sostengono il percorso che abbiamo intrapreso. Continuiamo su questa strada per rendere la nostra Genova ancora più grande.”

Molte le presenze che hanno animato l’apertura della sede di coalizione, dai rappresentanti di movimenti, liste e partiti a sostegno della candidatura di Marco Bucci.

Il point “ Marco Bucci sindaco” sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19.