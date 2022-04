Genova, Ape Confedilizia scende in piazza per dire "no" alla riforma del catasto

di Anna Li Vigni

Con la revisione prevista nella riforma fiscale è a rischio anche la prima casa

APE Confedilizia oggi è scesa in molte piazze italiane. Sul teme del catasto c'è grande attenzione perchè sui dati catastali si basano diversi tributi, il principale dei quali è l'IMU. Che cosa prevede l'articolo 6 del disegno di legge delega per la riforma fiscale? Due cose molto diverse fra loro e ben differenziate: il comma 1, e cioè la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e il comma 2, ovvero la revisione del catasto dei fabbricati.

"Il catasto dovrebbe essere modificato su basi patrimoniali e non reddituali. Siamo contrari alla reintroduzione dell'IMU sulla prima casa e conseguenze asumento delle imoste catastali sugli immobili. A questo si arriva su precise indicazioni dell'UE. C'è la volontà di colpire e punire i proprietari di case, dimenticando i sacrifici degli italiani. La nostra è una battaglia non ancora compresa e condivisa dai cittadini. Questa iniziativa nelle piazze italiane serve proprio per informare tutti che esiste sul tavolo questo problema", spiega Vincenzo Nasini, presidente di APE Confedilizia Genova e vice presidente di Confedilizia nazionale.