Genova: anziano muore dopo fuga da Rsa, Procura apre inchiesta

La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta sulla morte di un uomo di 89 anni, deceduto all’ospedale Galliera nella notte tra sabato e domenica, dopo essersi allontanato dalla casa di riposo in cui era ospite. L’anziano era stato ritrovato in strada, ferito e in stato confusionale, e soccorso dal 118.

Trasportato in ospedale, era stato dimesso dopo le prime cure e riaccompagnato nella struttura. Tuttavia, nei giorni successivi le sue condizioni si erano aggravate. I responsabili della Rsa avevano quindi richiesto un nuovo ricovero, ma l’uomo è spirato poche ore dopo.

I familiari dell’anziano hanno presentato un esposto in procura, sostenendo che il loro congiunto avrebbe dovuto essere costantemente sorvegliato e che l’allontanamento rappresenta una grave falla nella gestione dell’assistenza.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e nelle prossime ore affiderà l’incarico per l’autopsia al medico legale, che dovrà chiarire le cause esatte del decesso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.