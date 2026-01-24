Genova: anziana donna investita da scooter. Traffico in tilt

Incidente stradale questa mattina ad Albaro dove, attorno alle 9.30, un'anziana di 82 anni è stata investita in via Zara da uno scooter, complice probabilmente l'asfalto reso viscido dalla pioggia.

La donna è stata ricoverata all'ospedale, dove le è stato riscontrato un trauma cranico con emorragia, e un sospetto trauma costale. Il 36enne che guidava il mezzo, invece, si è procurato forti traumi alla clavicola.

L'incidente ha avuto ripercussioni sul traffico in zona.

