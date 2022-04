Genova, Antonio Tajani: "Vogliamo sedere in giunta, ci conquisteremo il nostro spazio"

di Redazione

"Non dobbiamo rassegnarci ad avere Rotterdam come grande porto di ingresso, Genova deve diventare la sua grande concorrente", afferma il dirigente di FI

Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia, e Marco Bucci aprono la campagna di Forza Italia in vista delle elezioni comunali e municipali di Genova in calendario il prossimo 12 giugno.

“Genova è una grande città del Nord, uno dei porti fondamentali per la crescita del nostro Paese, vogliamo che diventi una città sempre più attrattiva e sia insieme a Trieste uno dei grandi porti attraverso i quali arrivano le merci da distribuire in tutta Europa, non dobbiamo rassegnarci ad avere Rotterdam come grande porto di ingresso, dobbiamo far sì che Genova diventi la grande concorrente di Rotterdam. Ma, per farlo si deve rinforzare il sistema infrastrutturale. Basta veti”, le prime parole di Tajani a margine dell’evento di Forza Italia.

“Bucci ha lavorato bene – continua il vicepresidente di FI - è stato un ottimo sindaco e vigliamo che continui a lavorare per Genova. Noi siamo pronti a giocare la nostra parte, anzi, vorremmo giocare una parte più importante sedendo in giunta. Ci conquisteremo il nostro spazio”.