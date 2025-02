Genova Antiquaria: capolavori d’arte e design all'inaugurazione. 12 espositori per un evento che celebra l’eccellenza

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Genova Antiquaria debutta oggi con l'inaugurazione della prima edizione, una rassegna d’eccellenza dedicata all’arte antica e al design storico. Dal 21 al 26 febbraio, Palazzo della Meridiana ospiterà 12 espositori tra i più prestigiosi del settore, offrendo ai visitatori un percorso che spazia dai dipinti del Rinascimento ai mobili Art Déco, passando per sculture, gioielli e oggetti da collezione.

L’evento è promosso dall’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana APS con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Arkè Odv per garantire cure dentistiche ai bambini in difficoltà.

Dipinti e sculture – Tra i protagonisti della mostra, Antichità La Pieve espone opere che vanno dai fondi oro medievali alla pittura ottocentesca, tra cui dipinti di Domenico Piola e Cornelis de Wael.

Un contributo di grande raffinatezza, quello della Galleria Arte Casa che porta in mostra una selezione di opere di grande pregio, tra cui Dalle Grazie di Angelo Costa, La gioia di Sexto Canegallo e San Fruttuoso di Camogli di Rubaldo Merello. La collezione si arricchisce inoltre di lavori firmati da artisti del calibro di Ernesto Rayper ed Eugenio Baroni.

Libri e design – Borgobooks di Gianni Pietrasanta porta una selezione di volumi rari, tra cui un’opera del 1586 su Andrea Doria, accanto a disegni di Mario Sironi e sculture di Leonardo Bistolfi. Line-A Gallery celebra il design del Novecento con pezzi iconici come un mobile bar di Paolo Buffa e le celebri sedie leggere di Chiavari. Mentre Bonanomi Antiquariato presenta un raro mobile a ribalta genovese e un dipinto attribuito a Nicolò Bambini.

Arte ligure e gioielli – Capozzi Antichità si distingue per maioliche savonesi e dipinti liguri e fiamminghi, mentre Goldfinch Fine Arts espone una tela di Giovanni Battista Castiglione detto il Grechetto. GEMCO propone gioielli d’epoca e attrezzature gemmologiche per analisi in tempo reale.

MR Antichità – La galleria arricchisce l’esposizione con opere dal fascino senza tempo, tra cui dipinti del Seicento e maioliche liguri. Tra i pezzi di maggiore interesse figurano un’opera attribuita a Bartolomeo Biscaino e una coppia di vasi portafiori risalenti al XVII secolo.

Signorina Maccabei Déco e Rétro – Con un’attenzione particolare all’eleganza dell’Art Déco, la galleria propone una raffinata selezione di mobili, illuminazione e arti decorative provenienti da tutta Europa. Tra i pezzi più rappresentativi spiccano la lampada da tavolo Sirène di Eileen Gray per Jumo (Francia, 1940) e il vaso Font-Romeu, firmato R. Lalique (Francia, 1936).

Galleria Creatini&Landriani - Spazio dedicato a dipinti, sculture e disegni antichi e moderni dal XV al XX secolo, situato nel cuore di Sestri Levante, si segnalano le due acqueforti Vecchio con grande barba e Testa di uomo con cappello di pelliccia di Giovanni Benedetto Castiglione (Genova, 1609 – Mantova, 1664).

Vivioli Arte Antica – Specializzata in mobili e arredi del XVIII secolo, la galleria si distingue per la sua competenza nella selezione di tappeti orientali, marmi e oggetti rari. Tra le opere esposte, si segnalano una coppia di oli su tela raffiguranti scene di battaglia ai tempi di Luigi XIV, firmate Johannes Jan Maas Le Jeune (Haarlem, 1655-1690), e un secrétaire à abattant Luigi XVI in citronnier con pannelli in lacca giapponese, realizzato in Olanda nell’ultimo quarto del XVIII secolo.

Un viaggio nel tempo – Con un mix di storia, arte e design, Genova Antiquaria offre un’esperienza immersiva per collezionisti e appassionati. L’evento rappresenta un’importante occasione per riscoprire il valore dell’antiquariato e del mercato dell’arte in Italia.

